وزير الخارجية الإيرانى: حل الأزمة الأفغانية بتأسيس حكومة شاملة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن حل الأزمة الأفغانية يكمن في تأسيس حكومة شاملة بمشاركة جميع المكونات في هذا البلد.

وقال عبد اللهيان في تصريح صحفي أدلى به فور وصوله إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد إن "قضية أفغانستان تشكل الموضوع الرئيسي الذي يتطرق إليه الاجتماع الوزاري الطارئ للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، مشيرا إلى أن إيران تشعر بالقلق حيال تطورات هذا البلد.

وأضاف أن "ظاهرة تفشي الإرهاب في أفغانستان ونزوح اللاجئين من هذا البلد باتجاه الحدود الإيرانية من بين هواجس طهران، ونعتقد أن سبيل الحل يتمثل بتأسيس حكومة شاملة بمشاركة جميع المكونات".

وأعرب عن أمله بأن يثمر الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي عن توجيه رسالة موحدة إلى المجتمع الدولي والسلطات المؤقتة في أفغانستان لتأسيس حكومة شاملة في كابل.