الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تعتزم إضافة بريطانيا لقائمة المناطق ذات الانتشار الواسع لمتحورات كورونا

متحورات كورونا
متحورات كورونا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني المتخصص في علم الفيروسات عن أن الحكومة ستضيف بريطانيا لقائمة البلدان والمناطق التي تنتشر فيها متحورات كورونا ومنها "أوميكرون".

وأشار المعهد إلى إن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ20 من ديسمبر الجاري".

وأكد المعهد التابع لوزارة الصحة الألمانية أن "الإدراج في قائمة مناطق المتحورات سيؤدي إلى قيود كبيرة على السفر منها وإليها".

وتابع: "سيجبر كل شخص يصل من بريطانيا إلى ألمانيا بغض النظر عما إذا كان قد تم تطعيمه أو أصيب بالمرض وتعافى منه على الحجر الصحي 14 يوما".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب أفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، و فضلا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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