الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يلزم الوافدين بفحص PCR للحصول على تصريح مرور

لبنان
لبنان

 أعلنت السلطات اللبنانية تطبيق إجراءات جديدة لدخول الوافدين للبنان بدءا من 25 ديسمبر الجاري والتي تتضمن إلزام جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان بإجراء فحص PCR والتسجيل على المنصة الاليكترونية (MOPH PASS) الخاصة بوزارة الصحة تمهيدا للحصول على تصريح مرور صحي يحمل (QR Code).


وأكدت المديرية العامة للطيران المدني - في بيان لها اليوم - أن الاجراءات الجديدة تنص على إلزام جميع القادمين للبنان (باستثناء الأطفال دون 12 سنة) بإجراء فحص PCR في إحدى المعامل المعتمدة من قبل السلطات المعنية بالدول القادمين منها، وذلك خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ سحب العينة، وأن يقوم بتحميل نتيجة الفحص على المنصة الخاصة بوزارة الصحة لتضمينها في تصريح المرور الصحي والذي سيتم قراءة الـ (QR Code) الخاص به عند الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت للتأكد من صحة معلومات الراكب قبل السماح له بالدخول.
 

وتضمنت الإجراءات الجديدة إلزام جميع القادمين للبنان بإجراء فحص PCR فور الوصول إلأى مطار رفيق الحريري باستثناء الأطفال دون 12 سنة وقوات اليونيفيل.


وأضافت المديرية أنه ابتداء من 10 يناير المقبل، سيتم تعديل آلية فحص PCR بمطار رفيق الحريري لتلزم القادمين إلى البلاد بدفع مبلغ 30 دولار أمريكي عبر بطاقة الائتمان عبر منصة وزارة الصحة أو عبر وثيقة اليكترونية.


وشملت الاجراءات إلزام جميع القادمين بحجر منزلي لمدة 24 ساعة لحين ظهور نتيجة فحص PCR الذي أجري بالمطار والذي تظهر نتيجته عبر رسالة نصية.


وأعفت المديرية العامة للطيران العائدين للبنان بعد مغادرتها خلال فترة أسبوع واحد فقط من إجراء فحص PCR بالدولة التي يرغبون بالعودة منها فيما يخضعون للفحص بمطار رفيق الحريري.


وكانت القرارات السابقة قد سمحت للحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا بالدخول للبلاد بدون فحص PCR.

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وائل لطفي

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