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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 19-12-2021

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

يقدم موقع "الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

 

 أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرى اليوم الأحد 19-12-2021

 

أسعار العملات في بنك مصر

 استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وتراجع اليورو الأوروبي إلى مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.75 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر.

 

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

كما جاءت مستويات سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبي التجاري وصل سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، و سجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

وداخل أكبر البنوك الخاصة في السوق، البنك التجاري الدولي سجل الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات في بنك قناة السويس

استقرت أسعار شراء وبيع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.63 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء، و4.20 للبيع داخل بنك قناة السويس.

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