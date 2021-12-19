الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رحلة طبيبة بيطرية فى صنع زينة رأس السنة بالكروشيه (صور)

الكروشيه
الكروشيه

عشقت الفتاة الثلاثينية منذ نعومة أظافرها خيوط الكروشيه، فكانت تعتاد على عمل مفروشات بمنزل أسرتها من الكروشيه، مما دفعها مع بداية العام القادم 2022 للاحتفال برأس السنة مع أسرتها بطريقة جديدة، حيث قامت بعمل زينة على هيئة شجرة الكريسماس من الكروشيه.

رحلة طبيبة بيطرية فى صنع زينة رأس السنة بالكروشيه

أسماء أحمد، ذات الـ٣١ عامًا، تقول: "تفرغت للمشغولات اليدوية، وتركت شغلي في الطب البيطري عشان أطور نفسي، وحبيت أعمل زينة الكريسماس بشكل مختلف، واتفرجت على فيديوهات لعمل الزينة".

298BE65C-3D31-4F5C-87EA-6C54EC1ECD67
أسماء أحمد

حرصت "أسماء" في كل مناسبة على عمل ديكورات منزلها من الكروشية وتزيين أسقف وحوائط منزلها، منوهة أنها تعلمت الكروشيه من جدتها فكانت تحب الجلوس معها كثيرًا لتتعلم منها بحرفية، وكانت تبسط لها كيف تتمكن من عمل المشغولات الفنية والزينة من الكروشيه.

D245D0B8-E09A-4433-A9C2-0010952178D1
الكروشيه

وكانت أسرتها الداعم الأساسي لها في تحقيق حلمها، ولم تمنعها من ترك مهنتها في مجال الطب البيطري لتطوير موهبتها، قائلة: "ببقى في قمة سعادتي وفرحتي لما بعمل مشغولات من الكروشيه".

6CDD3795-1EC3-4193-BB55-A3F8F84D411D
الكروشيه

وسعدت أسرة "أسماء" بأنها تمكنت من تزيين المنزل بالكامل من خيوط الكروشيه، وأضافت بعض اللمبات لتعطي لمسات فنية وإضاءة مبهجة، وقررت أن تحتفل ذلك العام داخل منزلها مع أولادها وأسرتها وتقوم بشراء بابا نويل وشجرة الكريسماس.

65A6BD4A-BD79-463F-93AA-72529427DD3A
الكروشيه

ولم تلتفت أسماء إلى الربح المادي، بل تتجه إلى استغلال وقت فراغها في شئ مفضل لها يجعلها تشعر بالفرح والراحة، متمنية أن تفتح معرض من المشغولات اليدوية من الكروشيه والديكورات الهاند ميد.

D417A4CE-1AA5-4B3E-8E18-88E291541042
الكروشيه

وسعت الفتاة الثلاثينية إلى تعليم الشباب كيفية عمل زينة رأس السنة من الكروشيه بأحد المراكز المجاورة لها مجانًا، لتدخل البهجة على جميع البيوت المصرية، ووجدت إقبالًا من العديد من الشباب والأسر مما دفعها للتمسك بحلمها.

D24020C8-C0D0-4CEC-8B9A-A698151F9E2E
الكروشيه
الفتاة الثلاثينية الكروشيه الكريسماس شجرة الكريسماس نعومة أظافرها

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

طقس سيء يضرب الإسكندرية غدًا: ارتفاع الأمواج 4 أمتار وتساقط الثلوج

أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 50.7 مليون

استقالة وزير«بريكست» البريطانى بعد إحباطه من توجهات الحكومة

تشييع جثمان فتاة كفر شكر إلى مثواها الأخير

دوستويفسكى بعيون مصرية.. احتفالية بأديب روسيا الأكبر بالثقافى الروسى الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي