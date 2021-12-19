رحلة طبيبة بيطرية فى صنع زينة رأس السنة بالكروشيه (صور)

عشقت الفتاة الثلاثينية منذ نعومة أظافرها خيوط الكروشيه، فكانت تعتاد على عمل مفروشات بمنزل أسرتها من الكروشيه، مما دفعها مع بداية العام القادم 2022 للاحتفال برأس السنة مع أسرتها بطريقة جديدة، حيث قامت بعمل زينة على هيئة شجرة الكريسماس من الكروشيه.

رحلة طبيبة بيطرية فى صنع زينة رأس السنة بالكروشيه

أسماء أحمد، ذات الـ٣١ عامًا، تقول: "تفرغت للمشغولات اليدوية، وتركت شغلي في الطب البيطري عشان أطور نفسي، وحبيت أعمل زينة الكريسماس بشكل مختلف، واتفرجت على فيديوهات لعمل الزينة".

أسماء أحمد

حرصت "أسماء" في كل مناسبة على عمل ديكورات منزلها من الكروشية وتزيين أسقف وحوائط منزلها، منوهة أنها تعلمت الكروشيه من جدتها فكانت تحب الجلوس معها كثيرًا لتتعلم منها بحرفية، وكانت تبسط لها كيف تتمكن من عمل المشغولات الفنية والزينة من الكروشيه.

الكروشيه

وكانت أسرتها الداعم الأساسي لها في تحقيق حلمها، ولم تمنعها من ترك مهنتها في مجال الطب البيطري لتطوير موهبتها، قائلة: "ببقى في قمة سعادتي وفرحتي لما بعمل مشغولات من الكروشيه".

الكروشيه

وسعدت أسرة "أسماء" بأنها تمكنت من تزيين المنزل بالكامل من خيوط الكروشيه، وأضافت بعض اللمبات لتعطي لمسات فنية وإضاءة مبهجة، وقررت أن تحتفل ذلك العام داخل منزلها مع أولادها وأسرتها وتقوم بشراء بابا نويل وشجرة الكريسماس.

الكروشيه

ولم تلتفت أسماء إلى الربح المادي، بل تتجه إلى استغلال وقت فراغها في شئ مفضل لها يجعلها تشعر بالفرح والراحة، متمنية أن تفتح معرض من المشغولات اليدوية من الكروشيه والديكورات الهاند ميد.

الكروشيه

وسعت الفتاة الثلاثينية إلى تعليم الشباب كيفية عمل زينة رأس السنة من الكروشيه بأحد المراكز المجاورة لها مجانًا، لتدخل البهجة على جميع البيوت المصرية، ووجدت إقبالًا من العديد من الشباب والأسر مما دفعها للتمسك بحلمها.