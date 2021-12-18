الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير العمل الليبي يؤكد ضرورة التقيد بالتسجيل في «وافد» للعمالة المصرية

محمد سعفان وعلي العابد
محمد سعفان وعلي العابد

أكد وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، السبت، ضرورة التقيد بالتسجيل في منصة «وافد» فيما يخص العمالة المصرية.

وأوضحت وزارة العمل والتأهيل الليبية في بيان مساء اليوم، أن الرضا عقد اجتماع اليوم في القاهرة مع وزير القوى العاملة محمد سعفان في إطار استكمال عملية الربط الإلكتروني في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في شهر أبريل الماضي بطرابلس.

وحضر الاجتماع بحسب البيان أعضاء اللجان الفنية بين البلدين وبحث آليات التي تم التوصل إليها فيما يخص عملية الربط الإلكتروني بين ليبيا ومصر بخصوص تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في ليبيا والذي يأتي هذا الاجتماع استكمالا لعدد من الاجتماعات التي عقدت في طرابلس مؤخرا بعد زيارة الوفد المصري لليبيا.

وأكد الرضا في كلمته على ضرورة التقيد بالتسجيل في منصة «وافد» التي أطلقت في منتصف هذا الشهر وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون الليبي خصوصا في ظل استمرار خطة عودة الحياة.

كما تم التطرق إلى عدد من المشاكل الفنية بخصوص البدء في هذه الآلية الجديدة واختتم الاجتماع على أن يتم البدء في استقبال الطلبات عبر الرابط الإلكتروني في اليومين القادمين للبدء فعلا بتشغيل المنصة الرقمية «وافد».

وزارة العمل الليبية تطلق روزنامة التدريب لسنة 2022 

 

وأطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الاسبوع الماضي رزنامة التدريب لسنة 2022 م بحضور وزير العمل والتأهيل علي العابد.

واستعرضت الوزارة خلال الحفل مراسم النشاطات والخطط التدريبية المزمع تنفيذها خلال العام المقبل وتتضمن تدريب أكثر من 1200 باحث عن العمل في مجال التدريب المهني بشتى أشكاله بالداخل والخارج، بالإضافة إلى مبادرة التدريب المهني المتنقل من خلال ورش عمل تدريبية متنقلة تجوب كل المدن الليبية.

كما سيتم تدريب أكثر من 130‪0 موظف على المستوى الوطني داخليا وخارجيا وستبدأ اليوم بإيفاد أكثر من 200‪ موظف من ديوان الوزارة والجهات التابعة ومكاتب العمل على مستوى ليبيا وفق الخطة المعدة لروزنامة التدريب كما سيكون هناك تدريب لموظفي الجهات التابعة

وأشار الوزير أيضا إلى أن الوزارة تولي تدريب المرأة اهتماما كبيرا، وسيكون لها مكان في هذه البرامج ولفئة شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا.

وزارة العمل الليبية وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد مصر محمد سعفان

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