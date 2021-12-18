الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهلال الأحمر» تشارك في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدًا

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

تشارك جمعية الهلال الحمر المصري، غدا الأحد، وزارة الصحة، فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حديثي الولادة حتي سن 5 سنوات من المصريين وغير المصريين، والتي تستمر حتى الأربعاء 22 ديسمبر  الجاري.

وأكدت الهلال الأحمر، أنه سيتم توفير التطعيمات فى الوحدات الصحية ومقرات الهلال الأحمر على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهلال الأحمر، أن الحملات سيشارك فيها أكثر من 3000 متطوع على مستوى المحافظات.

من جانبها، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن جمعية الهلال تعمل على الجهود التطوعية بهدف تقوية أواصر المجتمع عبر تعزيز فكرة مساعدة الأشخاص الأضعف والأشد احتياجاً، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتنمية قدرات الشباب عبر تدريبهم على مواجهة الحوادث وكيفية التعامل مع الكوارث.

وتستهدف الهلال الأحمر تخفيف المعاناة الإنسانية خاصة في مجالات الإغاثة ومواجهة الكوارث ومجالات الصحة العامة والمجتمعية.

وفيما يخص، اللاجئين والمهاجرين، أشارت جمعية الهلال الأحمر، إلى أنه يتم تقديم برنامج جلسات الدعم النفسي والاجتماعي لهم بهدف تحسين الحالة النفسية للمشاركين، حيث يتم التركيز على تزويد المشاركين بمهارات تساعدهم على التأقلم النفسي والاجتماعي بشكل صحى، وتنمية مهارات الصمود لديهم والطرق الصحية للتعامل مع الحزن والفقد والمشاعر المرتبطة بهم، كما تم توزيع ادوات على المشاركين كي تساعدهم على تنمية مهارات الرعاية الذاتية.

ويعمل الهلال الأحمر، على مواجهة أخطار الكوارث والنكبات العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات القومية والدولية، كما يقدم الهلال خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والخدمات الصحية والطبية مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولى وتشجيع التبرع بالدم.

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