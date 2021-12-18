الرئيس التونسي يهنئ أمير قطر بالتنظيم المتميز لكأس العرب

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على التنظيم المتميز لبطولة كأس العرب التي فاز بها المنتخب الوطني الجزائري.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية نشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتصل قيس سعيد، مساء اليوم السبت، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر".

وأضاف: "وأثنى رئيس الجمهورية على التنظيم المتميز والرائع لكأس العرب لسنة 2021 بما أقام الدليل على قدرة دولة قطر الشقيقة على تنظيم كل التظاهرات العالمية بكل نجاح واقتدار وخاصة منها كأس العالم لكرة القدم السنة القادمة".

ونوه الرئيس التونسي، وفق البيان، بالمشاهد الأخوية التي ميزت كأس العرب حيث تم رفع كل الرايات العربية في الوقت والملعب نفسه.

وتابع البيان: "كما توجه رئيس الجمهورية بالشكر لأخيه أمير دولة قطر على الدعوة لحضور مقابلة الدور النهائي لكأس العرب لكرة القدم والتي لم يتسن للأسف تلبيتها بسبب التزامات سابقة".

من جانبه، أعرب أمير قطر عن امتنانه وشكره لرئيس قيس سعيد، على هذه المبادرة، وعن تطلعه للقاء قريب، وفق نص البيان.

يذكر أن المنتخب الجزائري المحلي، توّج مساء اليوم السبت، بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.