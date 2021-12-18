محافظة القاهرة تحسم موقفها بشأن تعطيل الدراسة غدًا

أعلنت محافظة القاهرة أنه لا تعطيل للدراسة غدًا الأحد، حتى الآن، وأن غدًا يوم دراسى عادى بجميع مدارس العاصمة، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق على مدار الساعة بشأن الطقس ويتم اتخاذ قرار تعطيل الدراسة من عدمه بناءً على حالة الطقس أو ما يستدعى ذلك.



وكشفت هيئة الأرصاد أن البلاد ستتعرض لانخفاضات فى درجات الحرارة وتقلبات قوية خلال الـ48 ساعة القادمة، خاصة فى فترات الصباح والليل، إضافة إلى نشاط الرياح المثير للأتربة وفرص سقوط الأمطار، ونصحت الهيئة المواطنين بالحذر من السير فى الطرق العامة المكشوفة خلال يومى الأحد والأثنين، كون الرؤية ستقل بسبب الرياح المثيرة للأتربة.



فى السياق، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة يومى الأحد والإثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.



وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التى ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثنتى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومى الأحد والإثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة "طلاب ومعلمين"، غدًا الأحد فى جميع مدارس المحافظة، نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بداية من غد الأحد، على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.



كما قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، غدًا الأحد، الموافق 19 ديسمبر الجارى، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب والمعلمون "بنطاق المحافظة، نظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.



وتشير توقعات الأرصاد إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، مع عدم سقوط أمطار خلال فترة النهار، ووجود فرص لتساقط الأمطار، خلال فترات الليل، مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة وتشهد محافظة مطروح، حاليا، طقس بارد، وانخفاض درجات الحرارة لـ14 مئوية، خلال فترة المساء، مع توقعات بانخفاضها لـ11 مئوية خلال الساعات المقبلة وكانت مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت خلال الـ3 أيام الماضية سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع.

كما قرر محافظ البحيرة تعطيل الدراسة غدًا الأحد بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للاحتياجات التى يحددها مديرى المدارس والإدارات.



ومن المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات المقبلة وتتوقع هيئة الأرصاد انخفاض درجة الحرارة وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما تؤدى إلى انخفاض الرؤية.