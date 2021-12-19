الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

النسيان أسبابه وكيفية علاجه

النسيان
النسيان

يعتبر النسيان مشكلة بالنسبة لمعظم الناس ويصيب الرجال والنساء على حد سواء، عادة ما يكون مرتبطًا بكبار السن، ولكنه يؤثر أيضًا على البالغين من الشباب، والصغار في بعض الأحيان.

النسيان يسلب الشخص ذكرياته، مما قد يؤثر على أدائه لنشاطاته اليومية، فضلًا عن ديناميكياته الاجتماعية مع الآخرين، وبالتالي فإن درجة من هذه الحالة التي تثير قلق المرء أو قلقه يجب حلها عن طريق استشارة طبية، والتي تركز على التقييم المناسب.

ويمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على أنشطة الشخص أو تفاعله مع الآخرين، فيما يلي الأسباب والعلامات والأعراض والعلاجات المنزلية للنسيان، وفقًا لما ذكره موقع  مجلة "Health Harvard " الطبي.

 

الأسباب الشائعة

النسيان له أسباب مختلفة، وتشمل قلة النوم، لأنها تؤدي إلى القلق وتغيرات الحالة المزاجية، مما يساهم في مشاكل الذاكرة؛ الأدوية التي تؤثر على الذاكرة، كما أن استهلاك الكحول المفرط من الاسباب التي تساهم في النسيان.

 

العلامات والأعراض

الميل إلى نسيان الحقائق أو الأحداث بمرور الوقت، كما أن الإسناد الخاطئ وهو تذكر جزء من المعلومات بدقة، لكنه يعزو بعض التفاصيل بشكل خاطئ مثل الشخص والمكان والزمان، وهذا يعتبر النوع الاكثر إنتشارًا ويوثر على الكثير من البالغين وليس الكبار فقط.

 

العلاجات المنزلية

يساعد زيت السمك وجوز الهند على تعزيز أداء الدماغ، حيث  يحتوي السردين والسلمون على كميات عالية من حمض "الدوكوساهيكسانويك" وهو نوع من أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تعمل على تحسين وظائف المخ، بما في ذلك الذاكرة. 

 

يقترح الباحثون، تناول الأسماك ثلاث مرات في الأسبوع وتناول مكملات زيت السمك عالية الجودة لتقوية الذاكرة، والتخلص من مشكلة النسيان سواء للكبار او الصغار.

 

كما يعمل جوز الهند أيضًا كـ "وقود الدماغ المثالي"، لأنه غني بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، والتي توفر الطاقة للدماغ.

وظائف المخ كبار السن زيت السمك النسيان تقوية الذاكرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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