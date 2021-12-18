المؤبد و500 ألف جنيه غرامة لمتهم بتجارة الحشيش في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين السيد عبدالعزيز وعماد أبو الحسن عبداللاه ومحمد عبد الرؤوف قبطان، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بالسجن المؤبد علي شخص بتهمة تجارة المخدرات.

أحال المستشار وليد محمد سيد المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، المتهم فارس ع ا س يقيم بقرية الفتح شادر عزام جنوب ثاني بورسعيد، لمحكمة الجنايات، بعد العرض ومطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات.

تعود وقائع القضية إلي يوم 16 من شهر سبتمبر لعام 2021 بدائرة قسم الجنوب ثاني بمحافظة بورسعيد، حيث أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا لنبات الحشيش، ويكون المتهم قد ارتكب بذلك الجناية المؤثمة والتي يعاقب عليها القانون رقم 182 لسنة 1960، والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 و269 لسنة 2002.

تبين لهيئة المحكمة أنه حال مرور الضابط معاون مباحث قسم الجنوب ثاني امنيًا شاهد المتهم يتجر لأخر مجهول وفر هاربًا ولم يتكمن من ضبطه، وعثر علي لفافة لنبات الحشيش، ومع ضبط المتهم عثر بحوزته علي كيس بداخله 5 لفافات لذات المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه علي مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر باحرازها للإتجار والمبلغ من حصيلة البيع.

وثبت للمحكمة من تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لأجزاء نباتية تحوي المادة الفعالة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

قضت محكمة جنايات بورسعيد علي المتهم بالسجن المؤبد للمتهم وتغريمه 500 الف جنيهًا عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 947 لسنة 2021 جنايات الجنوب ثاني، والمقيدة برقم 1316 لسنة 2021.