السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

صرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهدت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، عددا من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح في تحصيل 3900 يورو، أي ما يوازي 68 ألفًا و991 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لورثة مصريين تقدم بشكواهم لحصولهم على معاش أزواجهم  الذي كانوا يعملون في إيطاليا.
https://www.dostor.org/3658808

 

كما أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بتعيين 838 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 قادرون باختلاف،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 215  فرصة عمل، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.
https://www.dostor.org/3658788

 

ومن جانبه أعلن الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، أن المديرية قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بصرف مليون و462 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 2472 عاملا غير منتظم، منها 115 منحة مولود، بإجمالي 232 ألف، و21 منحة زواج، بمبلغ 63 ألف جنيه، ومنحة وفاة لأسرة عامل متوفي بمبلغ 10 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 26 ألف جنيه، وبدء صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ2322 عاملاً مسجلاً، بإجمالي مليون و161 ألف جنيه، فضلاً عن تسجيل 572 عاملاً جديداً.
https://www.dostor.org/3658805

 

وشاركت وزارة القوى العاملة في أعمال الجلسة التعريفية التي ينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والتي عقدت بمحافظة الإسكندرية، حول معايير العمل الدولية لأعضاء مجلس النواب بحضور لجان القوى العاملة، والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والعلاقات الخارجية بالمجلس، ضمن مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا "أضواء"، وتستمر الجلسة يومين.
https://www.dostor.org/3659171

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم وزير القوى العاملة محمد سعفان ورثة مصريين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج كعب العمل القطاع الخاص منحة المولد النبوي معايير العمل الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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