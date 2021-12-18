السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

هاني ضاحي رئيسًا شرفيًا لاتحاد المهندسين العرب

هاني ضاحي
هاني ضاحي

عقد اتحاد المهندسين العرب، اليوم السبت، اجتماعه الدوري رقم 77 بالعاصمة السورية دمشق.

وشهد الاجتماع اختيار المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين بالإجماع رئيسًا شرفيًا لاتحاد المهندسين العرب نظرًا لأن جمهورية مصر العربية هي الدولة المستضيفة لاتحاد المهندسين العرب وتقديرًا للدور الرائد الذي تلعبه مصر ونقابة المهندسين برئاسة المهندس ضاحي فى رفع شأن الاتحاد والهوية العربية خلال السنوات الأخيرة ودورها الملموس فى رفع شأن مهنة الهندسة.

وقد سبق الاتفاق في اجتماع العام الماضي للاتحاد علي أن تكون رئاسة الاتحاد بدورية سنوية طبقًا للحروف الأبجدية، وقد تم اقتراح اليوم وموافق جميع الحضور علي منح العضوية الشرفية لنقيب مهندسي أكبر تجمع مهندسين بالوطن العربي.

شارك في اجتماع الاتحاد عن نقابة المهندسين، وفد برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، وعضوية كل من: المهندس حسن عبدالعليم الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، والمهندسة إيمان العجوز عضو مجلس النواب، كما شارك بالاجتماع المهندس هشام أبوسنة أمين بيت المال باتحاد المهندسين العرب.

رئيس الوزراء مجلس النواب وزير الاتصالات عضو مجلس النواب نقابة المهندسين المهندسين العرب هاني ضاحي

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