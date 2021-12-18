تجديد حبس سائق بتهمة السير عكس الطريق بمدينة السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالسير عكس الطريق، ما أسفر عن اصطدامه بسيارة ميكروباص بمدينة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وفي ذات السياق، أقرت النيابة العامة بالسلام، بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه وإرسال تقرير مفصل بحالته.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم كان يسير عكس الطريق بسرعة عالية، ما أسفر عن اصطدامه بسيارة ميكروباص بمدينة السلام.

تفاصيل الواقعة

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوقع حادث بجوار مخزن الأنابيب بمدينة السلام بالقاهرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وتم الدفع بأوناش لإزالة بقايا الحادث.

تم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة، وحررت المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.