«المشروع الأسود».. كواليس أزمة إغلاق جناح كنوز في معرض العراق للكتاب

قبل ساعات قليلة من اختتام فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب، اليوم السبت، والتى انطلقت منذ 8 ديسمبر الماضي، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبالتنسيق مع جمعية الناشرين فى العراق، صدر قرارًا بغلق جناح دار كنوز المصرية للنشر والتوزيع بسبب كتاب "المشروع الأسود بين إيران وإسرائيل" للكاتبة سارة شريف.

البيان الأول

القصة تتكشف فى البيان الأول الصادر عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار؛ والذى أكد علي أن المعرض لا يتبع الوزارة بل هو من تنظيم مؤسسة المدى العراقية؛ حيث نفت الوزارة مسؤوليتها عن المعرض الذى رأت أنه يتعارض وموعد إقامة المعرض الرسمي للكتاب متهمة إياها بـ "التربح".

وزارة الثقافة تسحب الكتاب

صدر بيان آخر مقتضباً عن قسم الإعلام في الوزارة نفت مسؤوليتها عن ما نشر؛ وهو ما جاء فى نص البيان:" يود قسم الإعلام في وزارة الثقافة والسياحة والآثار أن يوضح للجمهور الكريم أن البيان الذي صدر بشأن الموقف من معرض الكتاب قد تم حذفه من جميع المنصات لانه لايمثل وجهة النظر الرسمية، وتم التنبيه على ضرورة التأني في التعامل مع مثل هذه القضايا ذات البعد الوطني، كما تدعو الوزارة وسائل الإعلام كافة إلى اعتماد هذا التوضيح بدلاً من البيان المذكور خدمةً للمصلحة الوطنية العامة، أما الكتاب الذي أشير إليه سبباً للإشكال فقد تم سحب كافة نسخه والتحقيق مع الجناح الذي عرضه".

كتاب "المشروع الأسود"

الكتاب صدر عام 2016 عن دار كنوز للنشر والتوزيع، برئاسة الناشر ياسر رمضان، وهو عبارة عن 4 فصول تدور حول الخطاب العدائى المتبادل بين إيران وإسرائيل الذى يكشف من خلال تحليله من قبل مؤلفة الكتاب عن تاريخ مثمر من العلاقات المشبوهه مثل تبادل العلماء المستمر بين الدولتين، إضافة الى طبيعة الصفقات التي تعقد بينهما تحت الطاولة بشكل مستتر رغم شعارات الكراهية المتبادلة بينهما عبر وسائل الإعلام.