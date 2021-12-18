عبدالرحيم كمال فى ضيافة "مكتبة وهبان" لمناقشة "أبناء حورة" الخميس

تستضيف مكتبة "وهبان"، يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر، الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال في بث مباشر عبر صفحتها على “فيسبوك”، لمناقشة رواية "أبناء حورة" ويناقشه خلالها الصحفي إسلام وهبان.

وتدور أحداث الرواية، في جو من الفانتازيا، حول السيدة حورة التي ينتشر أبناؤها في مصر والجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة لدولة لاجئين، بعد سنوات من انتشار جائحة كورونا، وتغير ملامح العالم بعد عام 2030 ويتناول العمل تفسير من هي “حورة” وما هي مهمة أبنائها وما هي دولة اللاجئين هذه.

«أبناء حورة» تنتمي إلى الوجه الآخر لهذا المبدع الكبير؛ وجه الأديب الروائي الذي يأخذ فن الحكي إلى عوالم شاسعة لا يتسع لها سوى خيال القارئ. هنا نتعرف على «حورة» وأولادها الذين ليس لهم مثيل، نلتقي «نور الطريق جمال» و«حُسن الجوار جمال» و«سيف القضاء جمال»، نقابل الرياحي والحُر الواثق ورمَّاح الحكَّاء، نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، نعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه، أو كما يقول الشيخ صفي الدين بإخلاص ويقين: «ثوب الحب لا يُصنع إلا بخيوط من عجب».

«عبدالرحيم كمال» كاتب وسيناريست وروائي مصري ولد في العيساوية شرق سوهاج، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2006، وعرفه الجمهور بشكل واسع بعد كتابة العديد من المسلسلات التليفزيونية التي حقق نجاحًا كبيرًا مثل: «الخواجة عبدالقادر» و«ونوس» و«شيخ العرب همام»، وصدر له العديد من الأعمال الأدبية منها رواية "بواب الحانة"، و"المجنونة"، ومسرحية "صاحب الوردة".