السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق الحملة القومية لشلل الأطفال من الأسمرات.. غدًا

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يشهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدا الأحد، إطلاق إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من الوحدة الصحية بحي (الأسمرات ٤) صباح يوم غد.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إجراءات الاستعداد  لبدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة والتي من المقرر انطلاقها على مستوى الجمهورية يوم الأحد ولمدة أربعة أيام.

وشدد محافظ القاهرة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشددًا على أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدي المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1.78 مليون طفل على مستوي الإدارات الصحية.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيشارك في حمله التطعيم حوالي 4948 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بالجوامع والكنائس ومحطات المترو والنوادى والمولات مشيرًا إلى أنه تم  توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد اللواء خالد عبدالعال، على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظًا على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

الدكتور خالد عبدالغفار محافظ القاهرة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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