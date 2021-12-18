«تولى غادة جُبارة.. والحصول على شهادة اعتماد التحول الرقمي».. حصاد أكاديمية الفنون في 2021

رغم استمرار تبّعات جائحة كورونا "كوفيد 19" خلال عام 2021، إلا أن أكاديمية الفنون حققت العديد من النقلات النوعية على مستوى الشكل والمضمون؛ وهو ما تجلى من خلال مشاركتها في مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت..الثقافة بين إيديك" التي دشنتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة.

وعلى مدار عام، شهدت أكاديمية الفنون، العديد من الإنجازات على مستوى تطوير المنظومة التعليمية بمعاهد الأكاديمية السبع وكذلك فروع الأكاديمية فى محافظة الإسكندرية ومدينة الشروق، وفرع الأكاديمية بروما، خاصة بعد صدور قرار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتكليف "غادة جٌبارة، رئيسًا للأكاديمية فى شهر يوليو الماضى لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيس جديد لها، بعد بلوغ الدكتور أشرف زكي السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته للأكاديمية.

«الدستور» ترصد فى السطور التالية حصاد نشاطات أكاديمية الفنون خلال عام 2021..

برنامج تدريبى خاص بكوادر الأكاديمية

فى فبراير الماضى، أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بأكاديمية الفنون عن برنامج تدريبى خاص بكوادر أكاديمية الفنون لمدد قصيرة الأجل من أسبوعين إلى ستة شهور مع ترك تحديد السن والمستوى اللغوي المطلوب وفقًا لما تقرره جهة التدريب طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بهدف بناء و ثقل المواهب والخبرات العملية القابلة للتنفيذ على أرض الواقع التى تخدم الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية.

كما تركز البرامج التدريبية على اكتساب وتطوير المهارات من أرقى الجامعات والمعاهد العالمية المتميزة فى مجال التدريب المطلوب، وسعى اكاديميه الفنون من خلال هذا البرنامج التدريبي الى تحقيق الهدف المنشود من إكتمال العملية التعليمية على نحو قياسي وفعال يكتمل فيه الجانب النظري بالتدريب التطبيقي المهنى الحديث والعملى أصدرت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرار بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالاسكان العائلي بمساحة إجمالية تبلغ 7915 متر مربع وما بها من مباني منفذة علي مساحة 1400 متر وتضم 33 فصل دراسي .

إنشاء فرع مدينة الشروق

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرار بانشاء فرع الاكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتي في إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشأت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات.

ويعد فرع الاكاديمية بمدينة الشروق رافداً جديداً يثري منظومة العمل الابداعي ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الانسان من خلال اعداد كوادر فنية متخصصة تساهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية وتنشر التنوير بين ابناء الوطن لمواجهة التعصب والافكار المتطرفة .

وزيرة الثقافة تتفقد مشروعات تطوير الأكاديمية

وتفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فى شهر يونيو الماضى، مشروعات تطوير وتحديث بنية أكاديمية الفنون، والتي تأتي تفعيلًا لمستهدفات الدولة التنموية "رؤية مصر 2030" ، حيث أكدت وزيرة الثقافة علي أن أكاديمية الفنون تعد صرحا تعليميا فريدا فى مصر والوطن العربى وتعمل على إعداد أجيال من المبدعين القادرين على صون الهوية.

وتابعت: إن مجمع الدكتور فوزى فهمى يعد إضافة ثرية إلى البنية الإنشائية للأكاديمية والتى تشهد تطويرا وتحديثًا على كافة المستويات، موضحة أن إطلاق أسماء رواد الحركة المسرحية على القاعات ياتى ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتخليد أيقونات القوى الناعمة وعرفانا بما قدموه من إنجازات.

جاء ذلك على هامش تفقد وزيرة الثقافة، مجمع قاعات الدكتور فوزي فهمي، بالمعهد والذى يضم 6 قاعات دراسية مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وتحمل كل قاعة منهم اسم أحد رموز مصر من المسرحيين الرواد بالإضافة الي قاعة سابعة عبارة عن مرسم كبير مجهز لطلاب قسم الديكور.

كما تفقدت الكوبري الرابط بين حرمي الأكاديمية ومبانيها القديمة والجديدة وعدد من منافذ التى تم تخصيصها لمنتجات الصناعات الثقافية ومشروع صنايعية مصر والجاري تنفيذها ، تابعت سير أعمال إنشاء المسرح الروماني الجديد.

تطوير مجمع مدارس أكاديمية الفنون

شهدت أكاديمية الفنون ترميم مجمع مدارس أكاديمية الفنون، ويقع المشروع بمحافظة الجيزة، تم البدء فيه عام 1995، بلغت التكلفة 197 مليون جنيه.

وأنشئت المدرسة الابتدائية على مساحة 1100م، مسطح وتتكون من دور أرضى وثلاثة أدوار متكررة لعدد 128 فصلا دراسيا وحجرات إدارية، الدور الأرضى به كافيتريا وفناء المدرسة ومكاتب إدارية.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالخدمة التعليمية علي أحدث الأساليب العالمية. وتخريج دفعات طلابية في مختلف مجالات الفنون وإعدادهم لحماية التراث وصناعة الموسيقى بشكل متخصص ما يساهم في الإرتقاء بالذائقة الفنية للمجتمع.

كتيب الإنجازات وحملة "شكرا أشرف زكى"

فى 27 يوليو أطلق طلاب أكاديمية الفنون حملة بعنوان "شكرا أشرف زكي"، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تضمنت إصدار كتيب عن إنجازات الأكاديمية والتطوير الكبير، الذي شهدته إبان تولى الدكتور أشرف زكى رئاسة الأكاديمية، وألقت الحملة الضوء على عدد كبير من الإنجازات التي تمت منذ عام 2018 وحتى الآن.

شهادة اعتماد التحول الرقمي

فى 18 أغسطس الماضي، وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطا للالتحاق بالدراسات العليات والحصول على الدرجة العلمية الخاصة بأكاديمية الفنون، ويمنح الطالب شهادة ( FDTC) بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة لها، كما يعتبر ناجحا إذا حصل على نسبة 70 % من إجمالى الدرجات المخصصة في البرنامج الدراسى على أن تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات .

هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون وجميع عمداء المعاهد الفنية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الأكاديمية على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للتحول الرقمى رفقة عدد من الجامعات المصرية.

افتتاح مركز تطعيم لقاحات كورونا

فى 29 أغسطس الماضى شهدت أكاديمية الفنون إفتتاح مركز تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الجاري بحي العمرانية واستقبال المواطنين به ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا، والذي يضم ساحة انتظار تستوعب أكثر من 250 مواطنا، بالإضافة إلى 120 عيادة لتلقي التطعيمات.

افتتاح مهرجان المسرح العربي

افتتحت الدورة الـ 38 لمهرجان المسرح العربى الذى نظمته أكاديمية الفنون وانتهت فعالياته في الثاني من أكتوبر، بمسرح على فهمى بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وتضمن تقديم 10 عروض متنوعة تنافست على جوائزه، منها: «توشوريت»، و«وعد الدم»، و«نور»، و«أول فيصل برودواى»، و«خلى بالك»، و«بداية ونهاية»، و«سجن النسا»، و«صوت بلا صدى»، وكرم المهرجان الفنان أمير كرارة.

بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

فى 24 أكتوبر الماضى، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أطلقت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف موسمها الثقافي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والذي يحمل شعار "مصر- إيطاليا ثقافة وحضارة - آفاق مشتركة" .

يشار إلى أن حفل افتتاح الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما شهده الوزير مفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري بايطاليا وعدد من الدبلوماسيين المصريين والعرب والمستشارين الثقافيين ومديري الأكاديميات الفنية المناظرة بروما والعديد من أبناء الجالية المصرية والجمهور الإيطالي والذين أبدوا انبهارهم وإعجابهم الشديد بالفقرات التى تم خلالها الاحتفاء بمدينة بورسعيد - عاصمة الثقافة المصرية.

ملتقى ثربانتس الثقافي

دشن مركز ثربانتيس الثقافي بالقاهرة والإسكندرية، بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية بفرع الإسكندرية، وأكاديمية الفنون، النسخة الثانية من الملتقى لعام 2021، تحت رعاية وزارة الثقافة وسفارة إسبانيا بالقاهرة، وذلك عقب نجاح النسخة الأولى من الملتقى الدولي لمسرح الميكروتياترو عام 2020، والذى أستمرت فعالياته أيام 27 و28 أكتوبر في أكاديمية الفنون، والـ29 بمقر المركز الإسباني بالدقي، بينما تواصلت الفعاليات في الإسكندرية من الـ30 من أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر بمركز ثربانتيس ومركز الإبداع بالإسكندرية على الترتيب.

بروتوكول تعاون لتدشين فصل لمعهد كونفشيوس

ووقع محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، فى شهر نوفمبر الماضى، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين لتدشين فصل لمعهد كونفشيوس عين شمس داخل أكاديمية الفنون.

جاء ذلك بحضور إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس والمستشار التعليمي الصيني الوزير المفوض وانغ شين قانغ والدكتور إيناس عبد الخالق رئيس مركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون و لفيف من أساتذة كونفشيوس عين شمس و ممثلون من أكاديمية الفنون.

افتتاح مسرح ومبنى الجديد لـ"العالى للسينما"

افتتحت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون فى 6 نوفمبر الماضى المسرح المكشوف "مسرح الدكتورة نهاد صليحة"، وذلك بمقر أكاديمية الفنون بالهرم، و تبلغ مساحة المسرح 1500 متر مربع ومكون من خشبة مسرح فتحتها 20 مترا وعمق 14 مترا وارتفاع يصل إلى 6 أمتار وكواليس 3 أمتار ونصف ويتسع إلى 200 مقعد ثابت.

وتتضمن الاحتفالية تكريم باقة كبيرة من الفنانين، وهم الدكتور أشرف زكى الرئيس السابق للأكاديمية ورائد حركة التطوير بها، والفنان أحمد بدير، والفنانة سهير المرشدى، والفنان لطفى لبيب، وأحمد فؤاد سليم واسم الفنان الراحل محمود الجندى، والفنان سامى عبد الحليم.

وفى 23 من الشهر نفسه؛ افتتح المهندس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما، بأكاديمية الفنون، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، وعمداء وأساتذة المعاهد الفنية التابعة، وعدد كبير من السينمائيين والفنانين.

حياة كريمة في أكاديمية الفنون

نظمت مؤسسة "حياة كريمة"؛ بالتعاون مع أكاديمية الفنون ومسرح سيد درويش، فى مستهل شهر ديسمبر الماضى، احتفالًا بمشاركة عدد كبير من أطفال قرى مبادرة “حياة كريمة”، خاصة الأطفال من ذوي الهمم بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة".

فى الوقت نفسه، قدّم المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون خلال شهر ديسمبر يومًا سينمائيا برعاية الدكتور غادة جبارة رئيس الأكاديمية، وإشراف الدكتور ايمان يونس وكيل المعهد العالى للسينما عن العنف ضد المرأة، وما هي أهداف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة والتى شاركت ضمن الأكاديمية فعالياتها وذلك في إطار احتفال أكاديمية الفنون بفعاليات الـ16 يومًا، لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما شهد شهر ديسمبر إطلاق أكاديمية الفنون دوري كرة القدم المقرر؛ بإشراف الدكتور إسلام فهمي المشرف علي النشاط الرياضي بالأكاديمية، وتحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.