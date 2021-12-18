السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: الإسكندرية تخطو نحو المستقبل بمشاريع حضارية وتنموية

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن ما تشهده مدينة الإسكندرية من أعمال ومشاريع تنموية وقومية وحضارية، جهد غير مسبوق وسباق مع الزمن لإعادة الوجه الحضاري لعروس البحر المتوسط.

وأشار عبد العال، في تصريحات له اليوم، إلى المشروعات التي تنفذ في مجال إزالة المناطق العشوائية، وهناك تحرك كبير وجاد من الدولة، لتطوير 7 مناطق عشوائية، بـ 5 أحياء مختلفة بالإسكندرية بتكلفة 811 مليون جنيه، استكمالا لخطة الدولة في تطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية، وهى مناطق عزبة محسن وسيدي بشر قبلي بنطاق حي المنتزه أول، والعصافرة قبلي بحي المنتزه، ومنطقتي دنا، والمحروسة بحي شرق، والحضرة الجديدة بنطاق حي وسط، ومنطقة الدخيلة بحي العجمي.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن وجود مشروع بشائر الخير في الإسكندرية، أكبر نموذج على ما تبذله الدولة لتوفير آلاف الوحدات السكنية لقاطني العشوائيات، بالإضافة إلى مشاريع اقتصادية وتنموية وتجديد البنية التحتية، في الإسكندرية، والبدء في إنشاء خط مترو أبو قير في الإسكندرية بعد تعطل أكثر من 30 سنة منذ بداية التفكير فيه، عبر الأنظمة السابقة.

وشدد النائب أن الإسكندرية وخلال أقل من عامين من الآن، وإزاء الأعمال المتواصلة فيها ليل نهار ستستعيد مكانتها وسط أبرز المدن الأفريقية الموجودة على ساحل المتوسط.

النائب الصافي عبد العال مجلس النواب الإسكندرية عروس البحر المتوسط المناطق العشوائية

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