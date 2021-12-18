السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات في اتهام عصابة بسرقة الموتوسيكلات بالتجمع الأول

عصابة بسرقة الموتوسيكلات
عصابة بسرقة الموتوسيكلات

كلفت جهات التحقيق بالتجمع، اليوم السبت،  بسرعة اجراء التحريات في اتهام تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالتجمع الأول وحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات. 

كان قد تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مندوب بشركة شحن باكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة ملكه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك وكسر الجادون" بالإشتراك مع (آخران) تم ضبطهما، بحوزة أحدهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإشتراك مع المتهم الأول بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بذات الأسلوب، وأنهم وراء ارتكاب 6 حوادث سرقة.

وأضافوا بأنهم قاموا بتصرفهم الدراجات المستولى عليها بالبيع لدى (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أكدا أقوال المتهمين وأرشدا عن كافة الدراجات المستولى عليها بمكان إخفائها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة الجيزة قسم شرطة تشكيل عصابي الدراجة النارية سرقة الدراجات النارية التجمع الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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