السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«القوى العاملة»: تحصيل 68 ألف جنيه مستحقات متوفين بإيطاليا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بميلانو- إيطاليا نجح في تحصيل 3900 يورو، أي ما يوازي 68 ألفًا و991 جنيها مصريا تقريبا مستحقات مالية تم تحصيلها لورثة مصريين تقدم بشكواهم لحصولهم على معاش أزواجهم  الذي كانوا يعملون في إيطاليا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو عما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، وذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأشار الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إلى أنه تسوية 4 شكاوى عمالية وديا، وإحالة شكوتين إلي القضاء، ومازالت 3 شكاوى تحت البحث والدراسة، وذلك من إجمالي 9 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما أجرى المكتب 26 زيارة ولقاءً وتقدم استشارات، منها 3 زيارات خاصة بالجهات الحكومية المعنية، وزيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و3 لقاءًات مع التجمعات العمالية، و18 استشارة عمالية مقدمة للعمالة.

وقام المكتب بإعداد بيان بأهم المطلوبة في سوق العمل الايطالي لا سيما بالنسبة للعمالة المصرية، وإعداد دراسة بشأن شروط وظروف العمل بإيطاليا في ظل تداعيات انتشار جائحة كورونا، تضمنت نبذة مختصرة عن هذه الدولة، ولمحة عامة عن الجالية المصرية بها وأهم الحقوق المقررة للوافدين إليها، كذلك أهم التدابير التي اتخذتها تلك الدولة لمواجهة التداعيات المشار إليها، وأثر ذلك على العمالة المصرية الوافدة بصفة خاصة والوافدة بصفة عامة.

كما تم إعداد دليل إجراءات الخدمات العمالية التي يقدمها المكتب، ورقة عمل بشأن العمالة المصرية بدولة إيطاليا، وإعداد معايير قياس مستوى المهارة في إيطاليا في ضوء الإطار الأوروبي للمؤهلات.

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