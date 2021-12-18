السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكى: واشنطن سترد على مقترحات موسكو الأمنية الأسبوع المقبل

جو بايدن
جو بايدن

صرح مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن واشنطن سترد على مقترحات روسيا للأمن في أوروبا الأسبوع المقبل.

 

وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لوكالة "بلومبرج" إلى أن بعض المقترحات الروسية كانت "مفيدة" والأخرى "غير مقبولة"، وأن واشنطن تخطط للاتصال بموسكو للرد عليها الأسبوع المقبل.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة تؤيد إعلان هدنة عيد الميلاد في شرق أوكرانيا وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع.

 

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قد قالت في وقت سابق: "اطلعنا على المقترحات الروسية ونبحثها مع حلفائنا وشركائنا الأوروبيين".

 

وأضافت أن واشنطن "لن تقوض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الأمن الأوروبي، بما في ذلك حق جميع الدول في تقرير مصيرها بنفسها واتباع سياستها الخارجية دون أي تدخل من الخارج".

 

من جهته، دعا حلف الناتو روسيا لـ"خفض التوتر حول أوكرانيا" قبل أن يبدأ أي حوار معها.

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وائل لطفي

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