السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بالتفاصيل

المرتبات
المرتبات

يقدم لكم موقع «الدستور» جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لجميع الوزرات والمؤسسات الحكومية العاملة بالدولة، حيث كشفت وزارة المالية المواعيد الخاصة بصرف المرتبات للعاملين بالقطاع العام بجميع الوزارات والهيئات الحكومية فى إطار حرص الوزارة على تخفيض الكثافات أمام ماكينات الصرف الآلي لمنع انتشار فيروس كورونا.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

كشفت وزارة المالية، عن جدول مواعيد صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2021، حيث تيم الصرف للدفعة الأولي يوم الأربعاء والخميس الموافق 22،23 ديسمبر للعاملين برئاسة مجلس الوزارء، ورئاسة الجمهورية، والأزهر الشريف، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومديرية الطب البطري، ووزارة الترببية والتعليم ووزارة الموادر المائية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضى، ووزارة المالية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية،والمحكمة الدستورية العليا، واللجنة العليا للانتحابات،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية.

ويتم صرف باقي الجهات أيام 26 و27 و28 من شهر وكذلك للجهات التي لم تصرف مرتبات العاملين بها خلال اليومين السابقين.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بحسب بيان وزارة المالية

الوزارات والجهات التابعة لها

(مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية)

مدريات الخدمات بالمحافظاتهيئات مستقلة / جهات
  • التعليم العالى
  • التنمية المحلية
  • العدل
  • الكهرباء
  • التخطيط
  • الإستثمار والتعاون الدولى
  • التربية والتعليم
  • الزراعة وإستصلاح الأراضى
  • الموارد المائية والري
  • الخارجية
  • الشباب والرياضة
  • المالية
  • دواوين عموم المحافظات
  • مدريات التنيظم والإدارة والجامعات
    بمختلف المحافظات
  • التربية والتعليم
  • الزراعة
  • الطب البيطري
  • الشباب والرياضة
  • القضاء والنيابة العامة
  • هيئة النيابة الادارية
  • هيئة قضايا الدولة
  • مجلس الدولة
  • هيئة الرقابة الإدارية
  • الهيئة العامة للرقابة المالية
  • المحكمة الدستورية العليا
  • دار الافتاء المصرية
  • اللجنة العليا لانتخابات
  • معهد الخدمات المالية
  • الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
  • الأزهر الشريف
  • رئاسة مجلس الوزراء
  • رئاسة الجمهورية
  • باقي الجهات الادارية

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من جهة آخري طالبت وزارة المالية الموظفين بمؤسسات الدولة والجهات الإدارية بعدم التزاحم أمام ماكينات ATM  لصرف مرتبات شهر ديسمبر، بإعتبار أن صرف المرتب سبكون متاح فى آي وقت بعد يوم الأربعاء القادم لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لذلك لا يجب أن يكون هناك تزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

كما شددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتنظيف اليد جيدًا بعد استخدام ماكينات الصرف الآلي لمنع انتشار فيروس كورونا.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر مواعيد صرف المرتبات مرتبات شهر ديسمبر 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

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