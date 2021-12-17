جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بالتفاصيل
يقدم لكم موقع «الدستور» جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لجميع الوزرات والمؤسسات الحكومية العاملة بالدولة، حيث كشفت وزارة المالية المواعيد الخاصة بصرف المرتبات للعاملين بالقطاع العام بجميع الوزارات والهيئات الحكومية فى إطار حرص الوزارة على تخفيض الكثافات أمام ماكينات الصرف الآلي لمنع انتشار فيروس كورونا.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021
كشفت وزارة المالية، عن جدول مواعيد صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2021، حيث تيم الصرف للدفعة الأولي يوم الأربعاء والخميس الموافق 22،23 ديسمبر للعاملين برئاسة مجلس الوزارء، ورئاسة الجمهورية، والأزهر الشريف، والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومديرية الطب البطري، ووزارة الترببية والتعليم ووزارة الموادر المائية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الخارجية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأرضى، ووزارة المالية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية،والمحكمة الدستورية العليا، واللجنة العليا للانتحابات،والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية.
ويتم صرف باقي الجهات أيام 26 و27 و28 من شهر وكذلك للجهات التي لم تصرف مرتبات العاملين بها خلال اليومين السابقين.
جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 بحسب بيان وزارة المالية
الوزارات والجهات التابعة لها
(مصالح - هيئات عامة خدمية واقتصادية)
|مدريات الخدمات بالمحافظات
|هيئات مستقلة / جهات
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من جهة آخري طالبت وزارة المالية الموظفين بمؤسسات الدولة والجهات الإدارية بعدم التزاحم أمام ماكينات ATM لصرف مرتبات شهر ديسمبر، بإعتبار أن صرف المرتب سبكون متاح فى آي وقت بعد يوم الأربعاء القادم لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، لذلك لا يجب أن يكون هناك تزاحم على ماكينات الصرف الآلي.
كما شددت الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة وتنظيف اليد جيدًا بعد استخدام ماكينات الصرف الآلي لمنع انتشار فيروس كورونا.