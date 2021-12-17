مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

لقي شخصان مصرعهم وأصيب 5 آخرون بينهم طفل، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارتي ملاكي بطريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الشرقي القديم بعد الحيبة بحوالي 3 كيلو بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع تصادم

حادث تصادم سيارتي ملاكي بطريق «مصر - أسيوط» الصحراوي الشرقي القديم بعد الحيبة بحوالى 3 كيلو بدائرة المحافظة، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، موجهًا على الفور بسرعة نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين وهما أحمد حسن النقيب 54 سنة ومقيم بمحافظة القاهرة، وثريا محمد أحمد 42 سنة ومقيم بمحافظة الفيوم وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

والمصابون هم: جورج نشات عزمي 28 سنة، ومقيم بمحافظة سوهاج مهندس معماري مصاباً باشتباه كسر بالقدم الأيسر،ونهى محمد أحمد 47 سنة، مقيمة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد محمد عبد العظيم 6 سنين مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، ومحسن فتحي ونيس 22 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مصاباً باشتباه كسر الذراع الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، وابانوب جرجس راغب 26 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.