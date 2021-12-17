الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شريفة ماهر وماجد الفطيم.. الأكثر بحثًا فى محرك «جوجل»

شريفة ماهر
شريفة ماهر

تصدرت الفنانة شريفة ماهر اهتمامات المصريين، الجمعة، وفقًا لما أظهرته المؤشرات العالمية لمحركات البحث «جوجل».

وجاءت «ماهر» في صدارة بحث جوجل، بينما حل ماجد الفطيم ثانيًا في ترتيب أكثر الموضوعات بحثًا، بينما جاء الدوري الإنجليزي كثالث أهم الموضوعات التي بُحث عنها.

شريفة ماهر

كانت هاجمت الفنانة شريفة ماهر، نجلها على الهواء، قائلةً: «الكدب بيموتني، بيقول كنا بنديها مليون جنيه، منهم لله، وربنا وقف لي كل الناس حتى القضاء، القاضي عيط».

وأضافت «ماهر» خلال حوارها مع الفنان إدوارد مقدم برنامج «القاهرة اليوم» عبر قناة «اليوم»: «ابني شريف جاله كورونا، قال لصحبتي أنا رايح لماما أصلها ست كبيرة وممكن تيجي لها وتموت ونخلص منها، يخرب بيت الفلوس اللي تخلي الواحد ممكن يبيع أمه بالطريقة دي، أنا أمي ميتة في حضني».

وبكى إدوارد، تأثرًا بحديثها، قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل، كلنا ولادك ولو احتجتي أي حاجة أنا موجود».

ماجد الفطيم

وفي ذات السياق، توفي، اليوم الجمعة، رجل الأعمال الإماراتي الشهير ماجد الفطيم، مؤسس «مجموعة ماجد الفطيم» وصاحب إحدى أكبر السلاسل التجارية في الشرق الأوسط.

أسس الراحل مجموعة ماجد الفطيم في الإمارات العربية المتحدة عام 1992، والتي تملك وتدير عددًا من المراكز التجارية والفنادق، منها: «مول الإمارات في دبي، مول مصر في القاهرة»، كما تمتلك المجموعة رخصة حصرية لتشغيل متاجر الشركة الفرنسية «كارفور» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا، ومشاريع مجموعته: «دالكيا الشرق الأوسط، ماجد الفطيم أوريكس، ماجد الفطيم لتجارة التجزئة، شركة ماجد الفطيم لإداراة الأصول العقارية».

صنفت «فوربس الشرق الأوسط» ماجد الفطيم في المرتبة الثالثة ضمن قائمة «الأثرياء العرب لعام 2021» بثروة قدرت بـ 3.6 مليار دولار.

الدوري الإنجليزي

يذكر أنه أسدل الستار على مباريات الجولة السابعة عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2021-2022 مساء أمس الخميس، بعدما حقق ليفربول الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل تشيلسي إيجابيًا بهدف لمثله أمام إيفرتون.

وكان مانشستر سيتي حقق فوزًا كبيرًا على ليدز يونايتد بسبعة أهداف دون رد، وتغلب أرسنال على وست هام بهدفين نظيفين.
بينما تم تأجيل مباريات مانشستر يونايتد أمام برينتفورد، وليستر سيتي وتوتنهام، وبيرنلي وواتفورد بسبب تفشى فيروس كورونا بين صفوفه لاعبيه.

شريفة ماهر الدورى الانجليزى جوجل ماجد الفطيم المؤشرات العالمية

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