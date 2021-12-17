الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الدواء المصرية» تعلن عقد دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

وأوضحت هيئة الدواء أن الدورة تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية بالقواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية؛ بهدف الحصول على موافقات النشر، والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد البرنامج يومي الأحد والاثنين الموافقين ٢٦ و٢٧ ديسمبر٢٠٢١ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.

ولفتت هيئة الدواء إلى أن الدورة التدريبية مقدمة إلى ممثلي شركات الأدوية المحلية ومتعددة الجنسيات والمكاتب العلمية ووكالات الإعلان وسوف يبدأ البرنامج من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساءً، وآخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١.

وأكدت أن المتدرب سيحصل على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD، ويمكن التسجيل عبر الرابط التالى لحضور الندوة: https://bit.ly/3IRUASl 

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن هذه الدورات تأتي في إطار دورها التوعوي، وحرصها على صحة وسلامة المواطن، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذي جودة عالية.

هيئة الدواء المصرية دورة تدريبية حملات توعوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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