حبس «خادمة» سرقت مشغولات ذهبية وساعات من شقة بمدينة نصر

قررت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس سيدة ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية، من داخل منزل مخدومتها، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمة وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية وساعات من داخل منزل مخدومتها بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسـكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار، واتهم (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) كانت تعمل لديه بمسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختبائها طرف (شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليها، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية)، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.