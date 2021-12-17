الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس «خادمة» سرقت مشغولات ذهبية وساعات من شقة بمدينة نصر

حبس خادمة
حبس خادمة

قررت النيابة العامة بمدينة نصر، حبس سيدة ٤ أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية، من داخل منزل مخدومتها، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمة وسرعة التحريات التكميلية واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خادمة لسرقتها مشغولات ذهبية وساعات من داخل منزل مخدومتها بمدينة نصر.

 تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخـل مسـكـن والـدة زوجتـه الكـائـن بـذات العقـار، واتهم (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) كانت تعمل لديه بمسكنه.

 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختبائها طرف (شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليها، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية)، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة التحرش بفتاة وسحلها على يد 3 أشخاص بالشرقية

رابط تسجيل لقاح كورونا ضمن الأكثر بحثا على جوجل فى 2021

عمل لا يتوقف.. مستفيدون من «حياة كريمة» فى سوهاج: مدارسنا بقت ولا دول أوروبا بفضل المبادرة الرئاسية

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

خبيرة لـ«الدستور»: توقعات قوية بتأجيل الانتخابات الليبية

نائب وزيرة التخطيط: تحقيق أعلى معدل نمو فى آخر 20 سنة.. وزيادة الإيرادات بنسبة 13%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

النمو الاستيطانى المستدام.. خطة التهام ما بقى من الأرض المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكرى

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى