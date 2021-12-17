الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية ليبيا وتشاد يستعرضان سبل تعزيز التعاون وأمن الحدود

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

استعرضت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، مع وزير خارجية جمهورية تشاد، محمد زين شريف، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك وأمن الحدود.
واتفق الوزيران - وفقًا لوكالة الأنباء الليبية - على أن أمن واستقرار ليبيا هو من أمن واستقرار تشاد.
وفي هذا السياق، قالت المنقوش إن أمن الحدود يعد من أولويات حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أن الأمن بوجه عام هو المدخل للاستقرار والتنمية.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية العمل المشترك لتأمين الحدود لمنع أي تجاوزات أو خروقات أمنية، ووقف عمليات التهريب ومواجهة عصابات الإتجار بالبشر.
وفي هذا الإطار، جرى الحديث عن إمكانية تشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.

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