سيد رجب وحسن الجريتلى يشاهدان «أى ميديا» على مسرح الهناجر

حضر الفنان سيد رجب والمخرج حسن الجريتلي، أحد مكرمي مهرجان المسرح التجريبي هذا العام، العرض المسرحي الكويتي «أي ميديا» للمخرج سليمان البسام ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بمسرح الهناجر.

وشهد العرض إقبالا جماهيريا بحضور ضيوف المهرجان والوفود العربية ولجنة تحكيم المهرجان.

وتمثل شخصية «ميديا» واحدة من أكثر شخصيات الكلاسيكيات الإغريقية تعقيداً منذ ظهورها في الدراما الكلاسيكية نظراً لما تتمتع به الشخصية من جوانب متعددة تجعل منها أرضاً خصبة للتناول في كل العصور، فهذه المرأة التي أحبت وأخلصت فخانت أهلها من أجل من تحب ثم عوقبت بخيانة من تحب فقتلت فلذات أكبادها انتقاماً منه، لتمثل المرأة في أعنف صورها.

ويتناول العرض المسرحي الكويتي «أنا ميديا» هذه الشخصية بالغة الثراء في إطار تخييلي، حيث نراها في عالمنا اليوم المحكوم بالتكنولوجيا الرقمية وتسلط التقنية على حياة البشر، حيث نرى «ميديا» كمهاجرة عربية متعلمة ومتحدثة لبقة وفي ذات الوقت هي إنسان همجي ينتمي إلى حقبة ما بعد الكولونيالية لتتصارع في عنف مع العالم من حولها، بينما كورنثة مدينة ساحلية خطرة تعج بالمهاجرين القادمين على قواربهم لتعاني المدينة من رهاب الأجانب تحت زعامة قائدها كريون صاحب الأجندة السياسية الشعبوية. ليظهر جيسون الغريب في صورة مستثمر في التكنولوجيا الحيوية ويختار تطليق ميديا ليتزوج من ابنة الحاكم لضمان مكنانته داخل كورنثة.

ومن خلال تلك المجازات الحية تحول ميديا مشكلاتها المنزلية إلى مجموعة من الأغنيات الشجية عن الأقليات المضطهدة لتعبر عن الألم والجرح في معسكرات المهاجرين المنبوذين على أطراف المدينة لتتحول الأغنيات إلى دعوات صريحة للثورة ذات عواقب تدميرية.

يمثل العرض بشكل واضح سلطة المنصات الرقمية على عالمنا الواقعي وقدرتها على الحشد والترويج للثورة في ظل ما تعانيه دول أوروبا من رهاب المهاجرين والإسلاموفوبيا.

مدة العرض 90 دقيقة وهو من إنتاج فرقة سبب العرض من تمثيل سليمان البسام، حلا عمران، أسامة الجامعي، موسيقى على حوت وعبد الرضا القبيسي، سينوجرافيا ايريك سوايي، مهندسة صوت لويز بلانكاردي، ترجمة وفاء الفراحين كتابة وإخراج سليمان البسام.

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