الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم الجمعة 25 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

قال مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن أقصى حمل مسائي في الإنتاج، اليوم الجمعة، يبلغ 25 ألف ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس الخميس، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو بالتنسيق مع المشتركين.

وأشار إلى أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الجمعة، يبلغ 25 ألف ميجاوات، مقابل 25 ألفًا 100 ميجاوات، أمس الخميس، وفقًا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم الجمعة.

ولفت إلى أن الحمل الأقصي بلغ أمس 25 ألفًا و100 ميجاوات.

ونوه مركز التحكم، بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

الجمعة مرصد الكهرباء أقصي حمل

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