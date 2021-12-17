خادمة وراء سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، ملابسات واقعة سرقة شقة أحد المواطنين فى منطقة مدينة نصر بمحافظة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية - 4 ساعات) مـن داخل مسكـن والدة زوجتـه الكائن بذات العقار، واتهم (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) كانت تعمل لديه بمسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وأن المشكو فى حقها وراء إرتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان إختبائها طرف (شقيقتها، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة " إبان عملها لدى المجنى عليه، كما تم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتها "سيئة النية " (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم الخصوص بالقليوبية)، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.