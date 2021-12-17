ضبط 3008 مخالفات مرورية متنوعة في القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق أثمرت جهود الحملة عن تحرير 3008 مخالفات مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية أسفرت عن ضبط 3008 مخالفات مرورية متنوعة، بينها 998 انتظار خاطئ للسيارات في الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و1517 مخالفة متنوعة بينها ضبط 70 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و51 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من تحرير 28 مخالفة لقائدي دراجات بدون رخص قيادة، وحجز 21 دراجة غير مرخصة، وتحرير 26 مخالفة ملصقات، و292 تصالح فوري، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 14600 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2650 جنيها مصالحات.