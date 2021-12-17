الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

خروج 11 من مصابي حادث أسوان وحجز 4 حالات بالعناية المركزة

المستشفى
المستشفى

أكد الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية من إجراء الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة للحالات المصابة في حادث تصادم أتوبيسين بطريق أبوسمبل السياحي جنوب محافظة أسوان.

وأوضح خلال بيان رسمي أن إجمالي أعداد المصابين بلغ 46 مصابًا، وأنه تم الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة معهم حول الحادث في تمام الساعة 4.45 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن الحالات المصابة تم حجزها في الأقسام التالية: حجز 4 حالات بالعناية المركزة والحالة العامة سيئة جداً، وحالة بعناية قسم التجميل، و24 حالة كسور متفرقة بالجسم بقسم المسالك الجديد، بالإضافة إلى 5 حالات بقسم العظام لإصابتهم بكسور، لافتًا إلى خروج 11 حالة من المصابين بعد تماثلهم للشفاء.

وتابع أن عدد ضحايا الحادث الذين لقوا مصرعهم إثر الحادث بلغ 6 حالات منهم 5 مصريين، وشخص سوداني.

كما تقدمت إدارة المستشفى الجامعي بأسوان بخالص العزاء لأسر المتوفين وأطيب تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، مساء أمس الخميس، حادث تصادم اتوبيسين، ما أسفر عن إصابة عدد كبير من الأشخاص منهم سودانيين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: حسن علي حسن علي، جمال عبدالناصر علي، محمد حسين علي، محمد أحمد عطا، سعيد عبدالقاسم عبدالدائم، عبدالله حسن محمود، أحمد سيد أحمد، سمير كيرلوس بسكال. 

كما تضمنت الأسماء: سيد محمود محمود، صافي خالد عبدالرحيم، عبدالرحمن احمد محمد، محمد شعبان محمود، شعبان حمد أحمد، جرجس عاطف لمعي، محمد أحمد ربيع، محمد عباس على أبو القاسم، فرج السيد فرحات، عاطف صدقي علي، علي عطالله علي، محمود علي السيد، عبدالله الوحش مرعي، خالد ناصر حسن، علي خيري علي، محمد علي أحمد بخيت، بسام طلعت منير، محمد كرم محمد، إسلام عربي محمد، حسان إبراهيم أحمد. 

وأصيب كلاً من: محمود محمد يوسف، علي حشمت علي إبراهيم، عبدالله حجاج جاد الرب، محمد سيد محمود، أحمد مصطفى، حسن إبراهيم إسماعيل، مصطفى عبدالفتاح محمود، أحمد محمد علي، غريب محمد غريب، محمد علي محمد، عبداللطيف شرقاوي عبدالحميد، عبدالمسيح فضل سويحه، عبدالمجيد أحمد محمد، سيد شعبان سيد.

أسوان حادث تصادم مستشفى ابو سمبل محافظة أسوان المستشفى الجامعي اعداد المصابين

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