الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 27 شخصاً فى حريق بمبنى غربى اليابان

حريق بمبنى غربى اليابان
حريق بمبنى غربى اليابان

لقي 27 شخصاً مصرعهم في حريق اندلع صباح الجمعة في مبنى بمدينة أوساكا في غرب اليابان، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء.


وأظهرت مشاهد بثّتها شبكة التلفزيون العمومية "إن إتش كي" وقنوات تلفزة أخرى عناصر الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في المبنى المؤلّف من ثماني طبقات والواقع في أحد الأحياء التجارية بوسط المدينة.


وإثر إخماد النيران بدا الطابق الرابع من مبنى المكاتب الضيّق متفحّماً وقد تحطّمت نوافذه.


وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ الطابق الرابع يضمّ عيادة تقدّم خدمات للصحة العقلية والرعاية الطبية العامة.


وصرّح مسؤول في إدارة الإطفاء في أوساكا لوكالة فرانس برس إنّ 28 شخصاً أصيبوا في الحريق "بينهم 27 في حالة توقّف قلبي-تنفسي"، المصطلح الطبي المستخدم في اليابان لوصف شخص فارق الحياة لكنّ وفاته لم يؤكّدها بعد طبيب.


وأضاف المسؤول أنّ الحريق اندلع في الساعة 10:18 (01:18 ت ج) في الطابق الرابع من المبنى وأخمدته فرق الإطفاء بعد نصف ساعة ولم يتّضح في الحال سبب الكارثة.

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وائل لطفي

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