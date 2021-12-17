الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الامطار
الامطار

تزامنا مع حالة الطقس، وتقلبات فصل الشتاء من وقت لآخر، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقع بداية من اليوم الجمعة 17 ديسمبر حتي الأربعاء المقبل  22 ديسمبر 2021.

ترصد "الدستور" في السطور التالية حالة الجو المتوقعة خلال الفترة المقبلة من الجمعة حتي الأربعاء:ـ

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط  الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة لعدة أيام متتالية، بالإضافة، إلي وجود حالة من عدم الاستقرار في الطقس.

الجمعة 17 ديسمبر:

وأشار شاهين إلي أنه، ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متباعدة، بالإضافة إلي سقوط  أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة ، ملفتا لسرعة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية .

السبت 18 ديسمبر:

وأوضح شاهين أنه ستشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة وأنه يوجد حالة في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الأحد 19 ديسمبر:

وأكد شاهين على وجود حركة في نشاط الرياح ، موضحا أنها ستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

الإثنين 20 ديسمبر:

كما قال شاهين إنه من المتوقع أن تكون هناك فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ، رعدية  في بعض الوقت، مصحوبة بنشاط  الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية .

الثلاثاء 21  ديسمبر:

وأوصح أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناط السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ترصد "الدستور"  درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من  الجمعة 17 ديسمبر إلى الأربعاء 22 ديسمبر 2021:

الجمعة 17 ديسمبر 2021:

تصل درجة الحرارة  الكبري في  القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 11، بينما تكون درجة الحرارة الكبري  فى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 21 درجة والصغرى 10 درجة.

السبت 18 ديسمبر 2021:

درجة الحرارة الكبري في القاهرة  19 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 15.

الأحد 19 ديسمبر 2021:

تصل درجة الحرارة العظمي  القاهرة والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 14، بينما تصل درجة الحرارة فى شمال الصعيد 18درجة والصغرى 7.

الإثنين 20 ديسمبر 2021:

درجة الحرارة العظمي في القاهرة، والوجه البحري تصل ل 16 درجة والصغرى 9، وفى السواحل الشمالية 15 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 12، وفى شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 6.

الثلاثاء 21 ديسمبر 2021:

تصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 13، وفى شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 6.

الأربعاء 22 ديسمبر 2021:

تصل درجة الحرارة العظمي في القاهرة والوجه البحرى 19 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 22 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 7.

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