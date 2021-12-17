منها الطعام وأدوات العناية بالجسم.. ماذا يحتاج حيوانك الأليف قبل السفر؟

تعتبر الحيوانات الأليفة أفضل صديق في الرحلات، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك قبل السفر مع حيوانك المفضل، فقد تصبح المغامرة فوضوي.

ولكن مع هذه النصائح الذي قدمها الخبراء بموقع " the guardian" البريطاني ستحظى بوقت أكثر سعادة ، وأقل توتراً وأكثر أماناً

1- الكثير من الطعام:

يعد الحصول على الكثير من الطعام والماء للكلاب والقطط أمرًا ضروريًا، كما يمكن أن تساعد أشياء أخرى أيضًا في جعل رحلة الطريق أكثر متعة، فامتلاك حيوان أليف يتطلب الكثير من الجهد للاعتناء به.

2- التأكد من وجود مساحة لحيوانك الأليف في السيارة:

سوف تحتاج إلى التأكد من أن لحيوانك الأليف مساحة خاصة به في السيارة، فكلما كان حيوانك الأليف أكثر راحة، زادت قدرتك على القيادة.

3- التأكد من التطعيمات وخلوه من الأمراض:

يجب عليك أيضًا التأكد من أن تطعيمات حيوانك الأليف سواء كلب او قط محدثة، والتحقق من خلوه من الأمراض، حتي لا يتأثر بتغير المكان.

4- توافر أكياس البراز:

من المهم وجود أكياس للبراز من أجل إصلاح ما يفسده حيوانك الأليف خلال رحلتك، لذا تأكد من أن حيوانك الأليف آمن وأنك جاهز بأي وقت.

5- أوراق التطعيم:

هذا مثل جواز سفر الكلب إذا كنت ترغب في الحصول على رعاية نهارية على الطريق أو حتى مجرد زيارة طبيب بيطري، تأكد من أنها معك، والتقط صورة لها وتخزينها على هاتفك أيضًا.

6- معدات العناية بالجسم:

إذا كنت تعتقد أنك تقوم بالكثير من العناية بالمنزل، فانتظر جميع النتوءات والأوساخ والغبار التي يوفرها الطريق المفتوح، لذا عليك اصطحاب أدوات العناية بالبشرة لحيوانك الأليف، وإذا كان كلبك مسنًا أو يعاني من مشاكل صحية أو لا يحب السفر، فمن الجدير التفكير فيما إذا كان اصطحابهم معك هو الخيار الأفضل لصحتهم أم لا.