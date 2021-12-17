الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مصر تصنع النظائر المشعة للتشخيص وتسعى للتصدير إقليميا وعالميا

النظائر المشعة
النظائر المشعة

 ألقى الأستاذ الدكتور محمد مصطفى، مدير مصنع إنتاج النظائر المشعة بهيئة الطاقة الذرية المصرية، محاضرة عامة، في اليوم الأخير للمؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مؤكدا أن المصنع يعمل على إنتاج النظائر المشعة ذات الاستخدام الطبي وبترخيص من وزارة الصحة المصرية، وهي تشمل نظائر المولبيدينوم  99، والتكنسيوم واليود 131 وغيرها ويعمل بالمصنع طاقم فني مرخص من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وقد حصل المصنع على شهادة الأيزو 2015.

وأوضح محمد مصطفى، أن مصنع إنتاج النظائر المشعة يهدف إلى الوصول إلى مرحلة التميز محليًا وإقليميًا ودوليًا من خلال العمل على تغطية السوق المصري من منتجات النظائر المشعة ذات الاستخدامات الطبية والتي تستخدم في التشخيص والعلاج وذات الاستخدامات الصناعية مع السعي إلى التصدير إقليميًا ودوليًا.


وقد شرح  خطوات إنتاج النظائر المشعة وعمليات مراقبة الجودة والتعبئة والتغليف حتى التعامل مع النفايات المشعة التاتجة من عملية التصنيع.

وأوضح أن المصنع قد قام بإنتاج وتغطية أكثر من 90 % من احتياجات السوق المصري من اليود- 131 السائل وكذلك تغطية أكثر من 60 % من احتياجات السوق المصري من مولدات الموليبدينيوم- 99 /التكنيسيوم- 99 ، مما وفر على الاقتصاد القومي استيراد هذه النظائر من الخارج.

النظائر المشعة
النظائر المشعة
النظائر المشعة مصر للتصدير عالميا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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