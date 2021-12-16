6 اشتراطات للراغبين في أداء مناسك العمرة.. تعرف عليها

تترقب شركات السياحةً العاملة بالسياحة الدينية «الحج والعمرة» إعلان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ضوابط العمرة للموسم الجاري.

وبحسب مصادر في غرفة شركات السياحيةً فإن ضوابط العمرة تتضمن عدة اشتراطات هامة يجب توافرها في المعتمر للسماح له بالسفر لأداء مناسك العمرة.

أولا: ألا يقل عمره عن 12 عامًا.

ثانيا: يكون جواز السفر الخاص به ساري ولمدة عام على الأقل.

ثالثا: يكون الشركة المتعاقد معها مسجلة على بوابة العمرة المصرية الإلكترونية.

رابعا: يكون حاصلًا على تطعيمات كورونا.

خامسا: وجود تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبي قبل السفر.

سادسا: يكون مر على تطعيم الجرعة الثانية للقاح كورونا 14 يومًا على الأقل.

