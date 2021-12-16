إصابة 40 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيسين بأسوان

شهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم أتوبيسين، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 40 شخصًا، منهم سودانيين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 110، حيث إنه كان واحدا منهم متوجهًا ناحية مدينة أبو سمبل، والآخر في الاتجاه المضاد له ناحية أسوان ووقع التصادم بينهم، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 40 شخص بشكل مبدئي ومازالت الأعداد في الارتفاع.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وجار نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.