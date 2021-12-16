الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 40 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيسين بأسوان

أسعاف
أسعاف

شهد طريق أبو سمبل السياحي بمحافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، حادث تصادم أتوبيسين، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 40 شخصًا، منهم سودانيين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين بطريق أبوسمبل السياحي، وتحديدًا عند الكيلو 110، حيث إنه كان واحدا منهم متوجهًا ناحية مدينة أبو سمبل، والآخر في الاتجاه المضاد له ناحية أسوان ووقع التصادم بينهم، ما أسفر عن إصابة ما يقرب من 40 شخص بشكل مبدئي ومازالت الأعداد في الارتفاع.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وجار نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسوان سيارات الإسعاف حادث تصادم محافظة أسوان القيادات الأمنية وقوع حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

إصابة 40 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيسين بأسوان

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

«تنمرت على طالب بمدرسة بشبرا».. النيابة تُحيل معلِّمة للمحاكمة

«لوجو» منتدى شباب العالم يزين طائرات «مصر للطيران»

رسميًا.. نادى قطر يعلن فسخ تعاقده مع يوسف بلايلى

السجن 10 سنوات لبائع خضار بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض