الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غدًا.. بدء تقييد التجول لغير الحاصلين على لقاح "كورونا" في لبنان

لبنان
لبنان

أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية، قرارًا تضمن تقييد حركة التجوال على كافة الأراضي اللبنانية من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا، لغير الملقحين بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس "كورونا" ولغير الحائزين على نتيجة سلبية لفحص (PCR) لا تتعدى مهلته 48 ساعة، وذلك اعتبارًا من الغد وحتى التاسع من شهر يناير المقبل.

جاء ذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس "كورونا" والتي أوصت بعدد من الإجراءات بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

ونص القرار على السماح بإقامة كافة التجمعات والحفلات بشرط ألا يزيد عدد الحضور عن 50 % من القدرة الاستيعابية للمكان أو القاعة المخصصة للاحتفال، كما ألزم القرار منظمي الحفلات بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية في حال تنظيم احتفال يتجاوز عدد حضوره 100 شخص.

وتضمن القرار ضرورة أن يكون جميع العاملين والمتعاقدين في قطاعات الصحة والإعلام والتعليم والسياحة والنقل العام والقطاع العسكري والأجهزة الأمنية من الحاصلين على جرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا على نفقتهم الخاصة لفحص (PCR) مرتين في الأسبوع.

وألزم القرار المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق بعدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوونا أو حيازة نتيجة سلبية لفحص (PCR) لا تتعدى مهلته 48 ساعة من تاريخ صدورها.

وأوصت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا بلبنان، بفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، اعتبارًا من يوم 17 ديسمبر الجاري وحتى 9 يناير المقبل، باستثناء الأشخاص الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو حاملي نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.

لبنان كورونا كوفيد اللقاح الصحة

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