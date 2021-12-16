الهلال الأحمر المصرى: قوفل طبية لـ1000 مستفيد من المهاجرين

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، إطلاق قوافل طبية على مدار ١٢ يوما في محافظات القاهرة الكبرى.

وأكدت أن القوافل تتم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث وفرت هذه القوافل ادوية مجانية لعدد ١٠٠٠ مستفيد من المهاجرين.

وأضافت أنه بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، ان تتضمن هذه القوافل فحص للمرضي للكشف عن مرضي السكر.

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري أعماله لا تتوقف على المستوى المحلي فقط وإنما تمتد إفريقيًا وعربيًا، لأنه أول من تواجد في أزمات لبنان والسودان وقدم دورًا وطنيًا كبيرًا.

وأوضحت القباج أن إنجازات حملة التبرع بالدم تضاف لإنجازات جمعية الهلال الأحمر المصري التي أصبح لها دور تنموي أصيل وليس فقط إغاثيًا في أوقات الأزمات وفي جميع الأوقات، كما وضح دوره بشدة خلال جائحة كورونا، ويعمل أيضًا على دعم اللاجئين.

وأشارت القباج إلى أن الهلال تقدم خدمات التنمية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية والخدمات الصحية والطبية مع التركيز على سبل الوقاية والإسعاف الأولي وتشجيع التبرع بالدم.

وأضافت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جمعية الهلال قامت بتنفيذ العديد من التدخلات خلال الفترة الماضية لأكثر من 30 ألف متطوع من متطوعي فروع الهلال الأحمر المصري بالمحافظات بما يتجاوز أكثر من 300 ساعة عمل تطوعي.