الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية النصر «صور»

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية النصر غرب مطروح وذلك ضمن عدد من الافتتاحات، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة. 

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تضم الوحدة الصحية عيادة طب أسرة، طوارئ واستقبال، عيادة أسنان جديدة، معمل تحاليل، سكن أطباء وتمريض، حيث تمت أعمال التطوير بتكلفة ٣٢٠ ألف جنيه وتخدم نحو ٦١٥٠ نسمة . 

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وتفقد محافظ مطروح أقسام وعيادات الوحدة الصحية، حيث اطمئن على توافر الأدوية بصيدلية الوحدة .

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محافظ مطروح 

 

ووجه محافظ مطروح بدراسة إقامة  مكتب صحة لتقديم خدمات تسجيل للمواليد والوفيات بالوحدة ليخدم القرية والقرى القريبة للتيسير على الأهالي، وكذلك تفعيل دور عيادة طب الاسرة في عمل تأريخ السجل المرضى للأسر بنطاق القرى التابعة للوحدة والوحدة الصحية بقرية النصر. 

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جاء ذلك بحضور  النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب ووكيل وزارة الصحة بمطروح، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي  القرية. 

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محافظ مطروح العيد القومي مطروح القيادات التنفيذية الوحدة الصحية غرب مطروح

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