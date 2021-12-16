«المصري الديمقراطي» يعلن نتائج انتخاباته الداخلية بالغربية وقنا وجنوب المنيا

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتهاء إجراءات انتخاباته الداخلية بأمانة كل من محافظات (الغربية، جنوب المنيا، قنا) وإعلان أسماء الفائزين من أعضاء الحزب، على أن تستكمل إجراء الانتخابات في محافظة القاهرة، غدا الجمعة، تمهيدًا لعقد المؤتمر العام للحزب وإعادة انتخاب رئيس الحزب ونوابه وأعضاء الهيئة العليا، والمكتب السياسي ، طبقًا للائحة الداخلية للحزب .

وضمت اللجنة المُشكلة للإشراف على انتخابات المرحلة الثانية بمحافظة الغربية كل من، معتز زينهم، محمد نبيل، محمد أبو النجا، وفي محافظة قنا كل من ، حسام الأزرق، خالد عز الدين، أحمد مدين ( متطوع ) ، وفي محافظة جنوب المنيا كل من، محمد خليل ، عبدالناصر خضاري، فاطمة العوامري ( متطوعة ).

وسبق وأجرى الحزب انتخاباته الداخلية وأعلن نتائج المرحلة الأولى من انتخاباته الداخلية التي ضمت أمانات محافظات الإسماعيلية، بني سويف، كفر الشيخ، سوهاج، وذلك الأسبوع الماضي، على أن تستكمل إجراء الانتخابات في باقي المحافظات، تمهيدًا لعقد المؤتمر العام للحزب وإعادة انتخاب رئيس الحزب ونوابه وأعضاء الهيئة العليا، والمكتب السياسى، طبقًا للائحة الداخلية للحزب.

و ننشر أسماء الفائزين بانتخابات المرحلة الأولى :

الفائزون بعضوية هيئة مكتب أمانة جنوب المنيا هم:

أحمد رفعت طه شحاتة أمين المحافظة.

وشهاب عبد الفضيل عرفان “أمين مساعد”.

وعبير يوسف أمين "مساعد المرأة".

فيما فاز كل من التالي أسمائهم بعضوية هيئة مكتب أمانة قنا:

محمود أبو بكر أحمد “أمين المحافظة”.

أحمد إبراهيم حامد “أمين مساعد”.

ومني أبو بكر أحمد "أمين مساعد المرأة".

فيما فاز كل من التالي أسمائهم بعضوية هيئة مكتب أمانة الغربية:

سماح أحمد جاهين “ أمين المحافظة”

ومحمد عبد النبي أبو عبية “ أمين مساعد"

ونجلاء نصر الدين عبد العزيز “ أمين مساعد المرأة”

وفاز بعضوية الهيئة العليا

محمد أبو بكر أحمد

وشروق محمود عبدالعزيز قاعود

وعمار محمود عبد الحافظ.

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