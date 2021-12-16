الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء عرض «عنبر 6» على «شاهد VIP».. الليلة

مسلسل عنبر 6
مسلسل عنبر 6

تعرض منصة "شاهد"، الليلة، المسلسل العربي الجديد "عنبر" بطولة الفنانة السورية سلاف فواخرجي، والفنانة الأردنية صبا مبارك، على "شاهد VIP"، وهو من "أعمال شاهد الأصلية".

وتدور أحداث العمل خلف أسوار أحد السجون النسائية، حيث تقبع أسرار الماضي وخباياه التي تلاحق مجموعة من السجينات، بعضهنّ ظالم والبعض الآخر مظلوم، لكن جميعهن ضحايا قسوة المجتمع والظروف التي تعرّضن لها.

والعمل من كتابة هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، وإخراج علي العلي، وبطولة نخبة من نجمات ونجوم الدراما العربية والخليجية.

وضمن 12 حلقة مليئة بالتشويق والأكشن والجوانب الإنسانية، تدور الأحداث وراء قضبان أحد عنابر السجون حيث تقبع مجموعة من السجينات اللواتي يكشفن تباعًا عن الجرائم التي ارتكبنها والأخطاء التي وقعن فيها وقادتهن إلى السجن، بموازاة التطرّق إلى قضايا إنسانية واجتماعية أبرزها المشاكل الزوجية، والفساد الأخلاقي، وحقوق المرأة، والاتجار بالأطفال، والجريمة والعقاب، والظلم الاجتماعي، وسطوة المال، والفساد داخل وخارج السجون، وغيرها.

وقالت بطلة العمل سلاف فواخرجي، في تصريحات، لـ"الدستور"، إنها تقدم شخصية جديدة ومختلفة من خلال سيدة تُدعى "رهف" تتعرض للاضطهاد وتدخل السجن على إثر إحدى الجرائم، وهو دور لم تلعبه من قبل وبه العديد من التفاصيل التي شجعتها على قبوله.

وتبدأ منصة "شاهد" عرض المسلسل الدرامي الجديد «عنبر 6»، ويضم مجموعة من أبرز الممثلين العرب، منهم سلاف فواخرجي، وصبا مبارك، وأيتن عامر، ومن إنتاج شركة "إيجل" فيلم، وإخراج علي العلي، ويطرح مسألة السجينات في قصص متفرقة، ويتكون مسلسل "عنبر 6" من 12 حلقة.

عنبر 6 مسلسل عنبر 6 شاهد موعد عرض مسلسل عنبر 6 الفنانة سولاف فواخرجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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