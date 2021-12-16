تعاون بين مصر وإستونيا في مجالات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أندريس سوت وزير ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بدولة إستونيا.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة آليات دعم التعاون بين مصر وإستونيا، في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، والأمن السيبراني.

يأتي ذلك في إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت لجمهورية إستونيا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت “طلعت”، إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في دمج التكنولوجيات الرقمية في كافة قطاعات الدولة كركيزة أساسية لبناء مصر الرقمية؛ حيث تم إطلاق 100 خدمة حكومية رقمية في إطار مشروع ضخم يتم تنفيذه لرقمنة كافة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع.

ولفت إلى أنه يجري تنفيذ العديد من السياسات التحفيزية للمواطنين لتبنى المعاملات الرقمية بالإضافة إلى تنفيذ مشروع ضخم للتحول الى حكومة تشاركية لاورقية، مشيرًا إلى أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020.

وأعرب عن تطلعه إلى الاستفادة من تجربة إستونيا والتى تعد من الدول الرائدة فى مجال تقديم الخدمات الرقمية، وتبنى المؤسسات والأفراد للتكنولوجيا؛ مشيرا الى أن مصر تمتلك ثروة بشرية تتمثل فى الكوادر الشابة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منوها بقدرة الشباب المصرى بما يمتلكه من مهارات على تعزيز قدرات المجتمع الرقمى فى استونيا.

وشهد اللقاء استعراض جهود استونيا فى مجال رقمنة الخدمات الحكومية؛ والتى شملت إطلاق مبادرة "إستونيا الالكترونية" للتحول إلى دولة رقمية واتاحة الخدمات الالكترونية فى عدة مجالات ومن أبرزها التصويت الإلكتروني، ومجلس الضرائب الإلكترونية، والأعمال الإلكترونية، والخدمات المصرفية الإلكترونية، والتذكرة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني.

هذا وقد اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع إندريك أونيك مدير الشؤون العالمية فى إدارة تنمية الدولة الرقمية بوزارة ريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وراؤول ريك مدير الأمن السيبرانى الوطني. تناول اللقاء مجالات التعاون المقترحة بين البلدين للاستفادة من تجربة إستونيا فى التحول الرقمى لاسيما المتعلقة بالهوية الرقمية، والسياسات والقوانين التنظيمية لتحقيق التحول الرقمى، وحوكمة البيانات.



كما تطرق اللقاء إلى التعاون فى مجال الأمن السيبرانى وأهميته فى حماية مجتمع المعلومات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الأمن السيبرانى يعد أحد الركائز الرئيسية لتحقيق التحول الرقمى؛ مستعرضا جهود الدولة المصرية لتأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وحماية القطاعات الحيوية من التهديدات السيبرانية، ودعم البحث والتطوير، وبناء القدرات فى هذا المجال، ورفع مستوى الوعى بالأمن السيبرانى؛ مشيرا إلى تصنيف مصر فى المرتبة 23 عالميًا والرابعة إقليميا فى مؤشر الأمن السيبرانى العالمي.

وناقش اللقاء سبل دعم التعاون المشترك في مجال الأمن السيبرانى من خلال تبادل الخبرات بشأن الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، والتعاون فى مجال تكنولوجيا الأمن السيبرانى ذات الصلة بأنشطة فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبية، وتبادل المعلومات حول سياسات الأمن السيبرانى السائدة وأفضل الممارسات، بالإضافة الى التعاون فى بناء القدرات، والبحث والتطوير فى هذا المجال.

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات