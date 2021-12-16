الليلة.. مدحت صالح ومروة ناجى يحييان حفلاً غنائيًا على مسرح الماركى

يحيي مساء اليوم الخميس كل من النجم مدحت صالح والمطربة مروة ناجي حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي مول بمنطقة التجمع الخامس.

ويقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاي على نفسك"، "قلب واحد"، و"3 سلامات"، فضلًا عن أغاني ألبومه "بنت القلب".

كما تقدم مروة ناجي خلال الحفل عددًا من الأغنيات التراثية لكبار نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر أغنياتها الخاصة.

ويستعد مدحت صالح لإحياء حفل غنائي بمناسبة أعياد الكريسماس يوم 24 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتنكولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة عمرو سليم.

آخر أعمال مدحت صالح الغنائية

وكان مدحت صالح قد طرح أغنية "قوية يا مصر" بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، رؤية فنية لكريم عرفة ومصطفى خضر، كلمات الشاعر هانى عبدالكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبدالجابر.

وتقول كلمات الأغنية: "قوية يا مصر ورافعة راسك للسما، كل ما تبان قوتك بنقوى بيكى كلنا، وحتى التاريخ يشهد 7000 سنة المصرى حامى للوطن"، وفى إشارة للإنجازات التي تمت على أرض الواقع تقول كلمات الأغنية: "شوف كنا فين وبقينا فين بالإنجازات مش بالكلام".

آخر حفلات مدحت صالح الغنائية

وشارك النجم مدحت صالح بحفل غنائي ضخم في شهر نوفمبر الماضي وذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، والذي قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغنياته الشهيرة والمميزة منها، "زى ما هى حبها"، "مين اللى يتكلم" من كلمات تامر حسين وألحان تامر على، وأشعل الحفل بغنائه أغنية "زى المليونيرات".