«ملاذ آمن بالأزمات».. كيف أثر «أوميكرون» على سوق الذهب؟

مع مخاوف تأثير ظهور متحور "أوميكرون" الجديد، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع، نتيجة الإقبال عليه باعتباره الملاذ الآمن في مثل هذه الظروف.

في السطور التالية تستعرض "الدستور"، من خلال أصحاب محال بيع المعدن النفيس كيف أثر الإعلان عن ظهور متحور "أوميكرون" بالعالم على أسعار الذهب ومدى الإقبال عليه بمصر.

- نجيب سميح: سعر الذهب يترفع مع زيادة انتشار كورونا



" كل ما زاد انتشار الفيروس، ارتفع سعر الذهب" يقولها نجيب سميح أحد أصحاب محال بيع الذهب بحي الصاغة بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الذهب يعد من أكثر السلع المضمونة والتي لا تخسر، لذا يكون هناك اقبال عليه وقت الأزمات أكثر من غيره مما يَرفع من سعره، وهو ما حدث بالفعل أول الإعلان عن المتحور الجديد، مؤكدًا أنه في حال هدوء الوضع، أو مرور الفترة المُقبلة بمعدلات انتشار طبيعية قبل المتحور الجديد قد يتراجع السعر.

- محمود سمير: سعر الأوقية بالبورصات العالمية تجاوز 1800 دولار بجلسة الجمعة الماضية

من جانبه أكد الحاج محمود سمير أحد أصحاب محال بيع الذهب في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة، أن سعر الذهب في الفترة الأخيرة ارتفع بالبورصات العالمية، ولكنه عاد إلى التراجع الطفيف، ويستمر إلى الآن في التقلبات وذلك بسبب ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

و تابع ، وصل سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية إلى فوق 1800 دولار خلال جلسة الجمعة الماضية، و طبيعة الحال يرتبط سعر الذهب في مصر بأسعاره بالبورصات العالمية، فأدى صعود الخام إلى زيادة سعر الجرام والذي زاد يوم إعلان اكتشاف المتحور الجديد، بمصر 9 جنيهات مرة واحدة، لتتقلب من بعدها أسعاره حتى كتابة هذه السطور.

وقال، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الأربعاء إلى 788 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 18 إلى نحو 675 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 901 جنيه، وسعر عيار 14 إلى نحو 525 جنيهًا للجرام، وسعر الجنيه الذهب نحو 6304 جنيهات،

- سكرتير شعبة الذهب: السوق تتسم بالهدوء خلال الفترة الحالية رغم التذبذب وعدم استقرار السعر



وحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فحالة السوق تتسم بالهدوء خلال الفترة الحالية على الرغم من التذبذب وعدم الاستقرار في السعر، مشيرًا إلى أن هذا الأمر طبيعي الحدوث في مثل هذه الأزمات العالمية.

بينما أوضح إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن مبيعات الذهب بالسوق المحلي كانت قد ارتفعت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بسبب اتجاه المواطنين إلى الاستثمار وخاصة بالسبائك، بعد تراجع الجرام إلى سعر مناسب خلال النصف الأول من العام الحالي.