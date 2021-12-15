الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: التعاون المصري الاستوني سيدعم منظومة التحول الرقمي

النائبة مارثا محروس
النائبة مارثا محروس

أشادت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون الذي سيقام بين مصر واستونيا في مجال التحول الرقمي.

وقالت مرثا إن التعاون المشترك سيمثل فرصة عظيمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتيجة لخبرة استونيا وريادتها في علم التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يساعد في استراتيجية بناء مصر الرقمية، إضافة إلى خبرة استونيا في  تطبيقات الحكومة الإلكترونية ما يدعم تنفيذ خطة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية. 

أشارت في بيان اليوم إلى أن هناك خطة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم الهدف الرئيسي لمصر الرقمية، مطالبة بإطلاق حملة توعوية للمواطنين ليتمكنوا من مواكبة التغيير وتعريفهم بأسس المنظومة الرقمية الجديدة التي تتيح لهم الحصول على جميع الخدمات  الاجتماعية والحكومية من تموين وتأمينات اجتماعية وغيرها من كل ما يلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل وأيسر. 

أضافت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن نمو وتنمية البنية التحتية لا يعني فقط  المشاريع الكبرى فالتّطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يدخل في كافة المجالات، مشيرة إلى اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجي بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه. 

شددت عضو مجلس النواب على أن مصر تشهد طفرة على جميع المستويات، خاصة فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيات الحديثة والتحول الرقمي. 

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