الهلال الأحمر تشارك فى حملة تطعيم الأطفال حديثى الولادة حتى سن 5 سنوات

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن مشاركة وزارة الصحة المصرية في تطعيم الأطفال حديثي الولادة حتى سن 5 سنوات من المصريين وغير المصريين، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع على مستوى الجمهورية.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر عبر موقعها الإلكتروني، أن التطعيمات ستكون في الوحدات الصحية ومقرات الهلال الأحمر المصري على مستوي الجمهورية، بداية من يوم الأحد 19 ديسمبر وحتى الأربعاء 22 ديسمبر 2021.

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، إن أعمالها تمتد إفريقيًا وعربيًا، ولا تتوقف على المستوى المحلي فقط، لأنها أول من تواجدت في أزمات لبنان والسودان وقدمت دورًا وطنيًا كبيرًا.



وأضافت، فى تصريحات، أن متطوعي الهلال الأحمر من خيرة شباب مصر، مقدرة جهود إدارة الهلال الأحمر التي يتم بذلها في كل ما يسند إليها، ومواجهة الأزمات والكوارث.

بينما قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر، إن مصر من أكثر الدول التى تعامل اللاجئين الأفارقة بحسن الضيافة، وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية، حيث تقدم جمعية الهلال الأحمر الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية للاجئين الأفارقة، منذ انتشار فيروس كورونا وما قبله، بالإضافة إلى أن الهلال الأحمر يقوم بتعليم الأفارقة الموجودين فى مصر العديد من الحرف والمشغولات اليدوية، والتى يعمل على تسويقها.

يذكر أن فروع الهلال الأحمر المصري تغطي محافظات الجمهورية، إذ تمتلك 27 فرعًا فى محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، دمياط، الدقهلية، كفرالشيخ، الغربية، المنوفية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، والبحرالأحمر.