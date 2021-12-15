الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يؤكد اهتمام مصر بالتعاون مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة نظرًا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في ذلك المجال، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن أي مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكز تدريب فني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء رايموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، وعدد من المسئولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

من جانبه؛ أعرب "كارلسن" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيرًا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر في مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لا سيما في ضوء السمعة التي باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في العام القادم.

عبد الفتاح السيسي الطاقة الجديدة الرئيس مصطفى مدبولى مجلس الوزراء وزير الكهرباء

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